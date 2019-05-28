Вторник, 28 Мая 2019 года
09:54:54 МСК

Китайская провинция Хубэй уже покрыла сетью 5G города окружного уровня

Техника

Уже более 300 базовых станций было построено в провинции с февраля 2018 года

Ухань, Китай, 28 мая 2019, 09:54 — REGNUM  Центральная китайская провинция Хубэй построила уже более 300 базовых станций сетей связи пятого поколения 5G и достигла покрытия ею городов окружного уровня, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

В Хубэйской ветке китайского оператора связи China Mobile сообщили, что уже более 300 базовых станций было построено в провинции с февраля 2018 года. Кроме того, еще десяток опытных центров было построено в таких городах, как Сяогань, Ичан и Цзямэнь среди прочих.

В опытных центра посетители смогут узнать информацию о технологии 5G, а также смогут на себе опробовать новейшие технологии связи, поближе познакомившись с новыми стандартами телекоммуникаций.

Как сообщало ИА REGNUM, город центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая также планирует в ближайшее время построить 300 базовых станций 5G для ускорения внедрения новейших телекоммуникационных технологий.

Читайте также: Северный китайский город Тяньцзинь построит 300 базовых станций 5G

Читайте ранее в этом сюжете: Минпром КНР: технология 5G в Китае достаточно созрела для коммерциализации

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телекоммуникации
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить