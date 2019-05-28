Вторник, 28 Мая 2019 года
09:43:48 МСК

Названа дата начала продаж Toyota Supra в России

Техника

Объём первой партии лимитирован 22 автомобилями

Названа дата начала продаж Toyota Supra в России
Иллюстрация: Avtonovostidnya
Toyota Supra

Москва, 28 мая 2019, 09:43 — REGNUM  Российские дилеры начнут прием заказов на новую Toyota Supra последнего поколения 3 июня 2019 года. Об этом сообщается на сайте японской автокомпании.

Стоит отметить, что российский рынок будет в числе первых, где начнутся продажи Toyota Supra пятого поколения.

Сообщается, что квота на первую партию составит 22 спорт-купе. Из них три спорткара будут представлять лимитированную серию A90 Edition 1. Их кузов будет окрашен в матово-серый цвет, а колёсные диски в матово-черный. Интерьер авто будет исполнен в черно-красном стиле.

Под капотом новинки установят высокомощные 3-литровые V6 моторы мощностью 340 л. с.

Первые покупатели в России получат Toyota Supra уже во второй половине 2019 года.

Читайте также: Компания Toyota Motor представила новый минивэн Granvia

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить