Стали известны сроки появления обновлённого Geely Atlas в России

Москва, , 09:21 — REGNUM Модернизированный кроссовер Geely Atlas может появиться в России в конце 2019 года. Об этом, как передает RG, сообщил первый заместитель генерального директора ООО «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ.

По его словам, сейчас в Белоруссии идёт процесс модернизации на заводе, где должна выпускаться обновлённая модель.

«Поэтому с учетом подготовки производства вы увидите обновлённую модель, скорее всего, в конце года-начале следующего», — сказал он.

Напомним, первый вариант кроссовера Geely Atlas появился на российском рынке в начале 2019 года. Это авто стало самой популярной китайской машиной в России.

Atlas доступен с тремя различными двигателями (2.0, 2.4 и 1.8T) агрегатированными с «механикой» или «автоматом». Привод у автомобиля передний или 4×4.

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