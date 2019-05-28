«Росэлектроника» запустит в производство уникальную хирургическую систему

Москва, , 08:53 — REGNUM Серийное производство первой российской системы хирургической навигации Autoplan, разработанной Самарским государственным медицинским университетом (СамГМУ), запустит «Росэлектроника». Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Система Autoplan — многофункциональный комплекс, обеспечивающий хирургическое вмешательство при помощи построения анатомической трёхмерной модели внутренних органов. Он позволяет определить место расположения патологии, что особенно важно в случаях, когда доступ к оперируемому участку затруднен. Таким образом, будет уменьшена вероятность врачебных ошибок и риски возможных осложнений.

Отмечается, что соглашение о реализации проекта на базе холдинга «Росэлектроника» подписано в ходе конференции «Перспективы сотрудничества госкорпорации «Ростех» и Научно-образовательного центра Самарской области».

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