Вторник, 28 Мая 2019 года
09:35:59 МСК

«Росэлектроника» запустит в производство уникальную хирургическую систему

Техника

Многофункциональный комплекс разработали специалисты СамГМУ

«Росэлектроника» запустит в производство уникальную хирургическую систему
Иллюстрация: Ruselectronics.ru
Хирургическая система Autoplan

Москва, 28 мая 2019, 08:53 — REGNUM  Серийное производство первой российской системы хирургической навигации Autoplan, разработанной Самарским государственным медицинским университетом (СамГМУ), запустит «Росэлектроника». Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Система Autoplan — многофункциональный комплекс, обеспечивающий хирургическое вмешательство при помощи построения анатомической трёхмерной модели внутренних органов. Он позволяет определить место расположения патологии, что особенно важно в случаях, когда доступ к оперируемому участку затруднен. Таким образом, будет уменьшена вероятность врачебных ошибок и риски возможных осложнений.

Отмечается, что соглашение о реализации проекта на базе холдинга «Росэлектроника» подписано в ходе конференции «Перспективы сотрудничества госкорпорации «Ростех» и Научно-образовательного центра Самарской области».

Ранее специалисты «Росэлектроники» представили первую российскую мобильную твердотельную лазерную систему для коррекции близорукости.

Читайте ранее в этом сюжете: «Росэлектроника» представила лазерную систему для коррекции близорукости

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить