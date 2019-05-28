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В Южной Корее в апреле выросли продажи импортных коммерческих автомобилей

Техника

Число зарегистрированных новых импортных коммерческих автомобилей выросло до 526 единиц

Сеул, 28 мая 2019, 08:28 — REGNUM  Продажи импортных коммерческих автомобилей в Южной Корее в апреле 2019 года выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 28 мая сообщает Yonhap.

По данным ассоциации импортеров и дистрибьюторов импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA), число зарегистрированных новых импортных коммерческих автомобилей выросло до 526 единиц в апреле 2019 года.

Сообщается, что ассоциация начала добавлять данные о продажах самосвалов к имеющимся данным о продажах коммерческих автомобилей в январе текущего года. Ранее большинство ежемесячных отчётов о продажах импортных грузовых автомобилей не включали данные о самосвалах.

За 2018 год количество импортных коммерческих автомобилей, не включающих самосвалы, которые были проданы на южнокорейском рынке, сократилось на 1,6%, до 4394 единиц. В 2017 году этот показатель составлял 4464 единиц.

В настоящее время импортные коммерческие автомобили составляют значительную долю на внутреннем рынке коммерческих автомобилей. В Южной Корее представлены пять основных мировых брендов коммерческих автомобилей: MAN, Mercedes-Benz, Volvo Trucks, Scania и Iveco.

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