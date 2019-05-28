В Британии испытывают робота для сборки малины

Лондон, , 02:01 — REGNUM В Великобритании проводят испытания робота, способного собирать исключительно спелую малину и ежевику, при этом не повреждая мягкие ягоды при сборе. Об этом сообщает газета The Guardian.

Сообщается, что робота — сборщика малины разработала компания Fieldwork Robotics, основанная сотрудником Плимутского университета Мартином Стоэленом. Разработчики предполагают, что робот сможет автономно работать 20 часов и собирать около 25 тысяч ягод в день. Сам робот оснащен большим количеством камер и сенсоров, а также мягкими подушечками на манипуляторах, чтобы не повредить спелые ягоды. Предполагается, что он сможет аккуратно снять с куста ягоду и положить в корзинку.

По результатам первых испытаний выяснилось, что на сбор ягоды у робота уходит около минуты. Разработчики планируют закончить работу над роботом к следующему году и начать его серийное производство. Ожидается, что робот поможет британским фермерам сэкономить на рабочей силе.