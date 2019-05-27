На Украине разработан ракетный двигатель, который заменит российский РД-171

Киев, , 20:01 — REGNUM Украинское конструкторское бюро «Южное» разработало ракетный двигатель, который в перспективе сможет заменить самый мощный в мире российский ракетный жидкостной двигатель РД-171М. Об этом сегодня, 27 мая, заявил генеральный директор КБ «Южное» Александр Дегтярев.

Дегтярев напомнил, что российский двигатель РД-171М, который производится в НПО «Энергомаш», используется на первой ступени ракеты-носителя «Зенит», которая производится на Украине. РД-171М — это самый мощный из эксплуатируемых жидкостных ракетных двигателей в мире, его тяга составляет 740 тонн.

Известно, что российские инженеры на базе РД-171М разрабатывают новый двигатель — РД-171МВ, который будет применяться на первой ступени ракеты «Союз-5».

"Если говорить о самом больном месте импортозамещения в «Зените» — это двигатель первой ступени РД-171М», — отметил Дегтярев.

Он также заявил, что КБ «Южное» уже разработало новый двигатель РД-815 тягой 250 тонн. Три таких двигателя могут составить первую ступень перспективной ракеты «Маяк-3.9». Таким образом Украина планирует заменить РД-171М.

При этом Дегтярев отметил, что при должном финансировании РД-815 может быть реально создан за два года.