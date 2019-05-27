К 2025 году в России будут построены еще два ледокола проекта 2220 – ОСК

Архангельск, 27 мая 2019, 17:43 — REGNUM В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) готовятся к получению еще одного заказа на строительство двух ледоколов мощностью 60 МегаВатт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил советник президента ОСК Владимир Никитин.
«Увеличение грузопотока по Севморпути и тот факт, что работающие сегодня ледоколы практически выработали свой срок службы, готовит нас к тому, что скоро будут заказаны еще два ледокола проекта 2220 мощностью 60 МегаВатт, — сообщил он. — Балтийский завод, на котором сейчас строятся три аналогичных ледокола, к этому готов».
По словам Никитина, финансирование строительства четвертого и пятого ледоколов будет распределено между корпорацией Росатом (55%) и бюджетными средствами (45%).
Ледоколы будут сданы. по словам Владимира Никитина, в 2024−25 гг.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Балтийский судостроительный завод достраивает атомные ледоколы проекта 22 220 «Арктика» (головной), «Сибирь» (первый серийный) и «Урал». Эти ледоколы станут самыми большими и самыми мощными атомоходами в мире.
Ранее: