В ОСК заявили о росте гражданских проектов

Архангельск, , 17:12 — REGNUM Номенклатура гражданских проектов на предприятиях объединенной судостроительной корпорации (ОСК) растет. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщил советник президента ОСК Владимир Никитин.

«Заказчиков у судостроителей много. В основном, это проекты, связанные с освоением шельфа и обновлением рыбопромыслового флота. Кроме того, есть заказы на строительство речных круизных судов», — заявил Никитин.

Он также отметил, что судостроители работают и над импортозамещением.

«Раньше для строительства, например, платформы «Приразломная» у нас было до 70% зарубежных поставок, мы привлекали для этого много иностранных компаний. Сегодня мы увеличиваем российскую долю поставок в проектах, но и поставки из-за рубежа остаются значительными. Например, сегодня нам срочно нужны арктические газовозы — будет много поставок из Кореи», — отметил Никитин.

Справка:

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.