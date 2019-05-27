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В ОСК заявили о росте гражданских проектов

Техника

Отечественные судостроители обновляют рыбопромысловый и нефтегазовый флот

Архангельск, 27 мая 2019, 17:12 — REGNUM  Номенклатура гражданских проектов на предприятиях объединенной судостроительной корпорации (ОСК) растет. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщил советник президента ОСК Владимир Никитин.

«Заказчиков у судостроителей много. В основном, это проекты, связанные с освоением шельфа и обновлением рыбопромыслового флота. Кроме того, есть заказы на строительство речных круизных судов», — заявил Никитин.

Он также отметил, что судостроители работают и над импортозамещением.

«Раньше для строительства, например, платформы «Приразломная» у нас было до 70% зарубежных поставок, мы привлекали для этого много иностранных компаний. Сегодня мы увеличиваем российскую долю поставок в проектах, но и поставки из-за рубежа остаются значительными. Например, сегодня нам срочно нужны арктические газовозы — будет много поставок из Кореи», — отметил Никитин.

Справка:

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.

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Судостроение
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