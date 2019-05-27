Новый искусственный интеллект от Microsoft способен переводить текст в речь

Пекин, , 18:02 — REGNUM Компания Microsoft совместно с командой китайских исследователей смогла создать искусственный интеллект, способный переводить текст в реалистичную речь. Для этого понадобилось 200 образов голоса, сообщает портал Engadget.

Система использует продвинутую технологию, которая вместе с подавителем лишних шумов позволяет добиться максимально реалистичного звучания. Результаты работы искусственного интеллекта пока не идеальны: в них всё ещё присутствует лёгкие роботизированные отзвуки. Однако исследователи считают, что в ближайшее время у них получиться улучшить систему, чтобы суметь создавать полноценные диалоги.

Над проектом работают исследователи из Microsoft (Сюй Тань, Тао Куин, Шеньг Жао и Те-Ян Лю) и Университета Чжэцзяня (Юи Рен и Жоу Жао).

Ранее стало известно, что облачный игровой сервис Project xCloud от Microsoft будет обладать техническими возможностями для потоковой передачи более 3500 игр. Сервис позволит запускать игры от Xbox на любых устройствах, подключённых к интернету. Серверы xCloud развёрнуты в 13 регионах, ключевое внимание уделено Северной Америке, Азии и Европе.

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