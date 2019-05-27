В Омске разработали зонд для изучения ионосферы Земли

Омск, , 15:44 — REGNUM Трансионосферный зонд для измерения параметров ионосферы Земли разработали специалисты Омского НИИ приборостроения и Института радиофизики и физической электроники ОНЦ СО РАН, сообщает 27 мая пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

Автоматизированная установка выполняет сбор данных о прохождении сигналов навигационных космических аппаратов через верхние слои атмосферы, которые находятся на высоте 60−1000 км и ионизированы облучением Солнца. Эта информация позволит учёным расширить знания о влиянии ионосферы на распространение радиоволн, а также создать системы дальней связи.

Отмечается, что возможности аппаратуры позволят использовать её в составе комплексов коротковолновой связи для расчета максимально применимых частот, в том числе и в труднодоступных районах.

По сравнению с традиционными ионозондами, в основе работы которых лежит линейная частотная модуляция, новая аппаратура компактнее, дешевле, проще в установке и обслуживании. Устройство также обладает возможностью одновременно обрабатывать 15−20 трасс и функционировать в пассивном режиме.

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