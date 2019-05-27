В России завершился отборочный этап конкурса «АгроНТИ – 2019»

Москва, , 15:29 — REGNUM Региональные очные отборочные этапы всероссийского конкурса для учащихся сельских школ «АгроНТИ — 2019» завершились в девяти регионах России, сообщает 27 мая пресс-служба Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК).

Конкурс организован Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере при поддержке министерства сельского хозяйства РФ. В текущем году отборочные этапы прошли на площадках аграрных вузов в Саратове, Волгограде, Вологде, Кемерово, Ставрополе, Новосибирске, Белгороде, Казани и Уссурийске. Они проходили в четырех номинациях: «Агророботы», «Агрометео», «Агрокосмос» и «Агрокоптеры».

Специалисты ЦНИИ РТК обеспечили организационное и учебно-методическое сопровождение этапов конкурса по направлению «Агророботы» на всех региональных площадках.

Участники «АгроНТИ-2019» соревновались в прохождении испытаний на специальном полигоне сельскохозяйственной направленности и могли продемонстрировать свои навыки по управлению агророботом при выполнении таких операций, как сбор сена, посадка картофеля, кормление коров и др. Всего в соревнованиях по направлению «Агророботы» приняли участие более 450 человек.

Отмечается, что победители региональных этапов примут участие в финальном этапе Конкурса «АгроНТИ — 2019», который состоится в начале сентября.