Понедельник, 27 Мая 2019 года
15:14:22 МСК

Mazda отзывает в России 1 678 автомобилей

Техника

Отзыву подлежат модели Mazda 3

Mazda отзывает в России 1 678 автомобилей
Mazda 3

Москва, 27 мая 2019, 15:02 — REGNUM  Официальный представитель автопроизводителя Mazda на российском рынке ООО «Мазда Мотор Рус» объявил об отзыве 1 678 транспортных средств из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mazda 3, реализованные c сентября 2015 года по март 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей», — говорится в сообщении.

Компания намерена совершенно бесплатно заменить передний блок управления оборудованием кузова, в состав которого входит неисправное реле.

Читайте также: Mercedes отзывает с китайского рынка 6406 автомобилей C-class и E-class

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить