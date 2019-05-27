Тяжелый ударный БПЛА «Охотник» можно будет увидеть на форуме «Армия-2019»

Новосибирск, , 14:43 — REGNUM Пресс-служба министерства обороны России сообщила, что форуме «Армия-2019» будет продемонстрирован тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник». «Армия-2019» будет проходить с 25 по 30 июня на трех площадках: в подмосковном парке «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

Недавно в течение нескольких недель проводился очередной этап испытаний беспилотника на взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода. В ходе испытаний боевая машина выполняла руление, разбег, набор скорости, подскок в воздух на несколько метров и останавливалась в конце ВВП. Все действия выполнялись автономно.

Минобороны РФ заключила договор с компанией «Сухой» на создание данного беспилотного аппарата еще в 2011 году. Макет машины появился в 2014 году. «Охотник» будет прототипом российского истребителя шестого поколения, который предполагается делать в двух вариантах: пилотируемом и беспилотном.

В открытой печати появились некоторые характеристики «Охотника». Что интересно, его вес сопоставим с весом истребителя и достигает 25 тонн. Длина боевой машины — 14 метров, размах крыльев — 19 метров. БПЛА реализован по схеме «летающее крыло».

Он сможет нести вооружение весом 2,8 тонны. Оснащаться БПЛА будет по модульной схеме в зависимости от поставленной боевой задачи. Заявлена скорость «Охотника» в 1000 километров в час. Если данная машина будет поставлена на вооружение, то она окажется на первом месте в мире в этом классе летательных аппаратов.

Боевое применение «Охотника», ему присвоен индекс С-70, планируется совместно с истребителями пятого поколения Су-57.