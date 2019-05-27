Российское ноу-хау увеличит срок службы стрелкового оружия в два раза

Москва, , 14:41 — REGNUM Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) запатентовали ноу-хау, которое увеличивает срок службы автоматического стрелкового оружия в два раза и повышает надежность работы автоматики. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Новая технология была протестирована при изготовлении снайперских винтовок и автоматов. Изменения позволили зафиксировать расположение конструкции затвора в коробке автоматики и исключить несанкционированные удары затвора во время работы оружия. Затем оружие прошло испытания на стрельбах в условиях запыления, под дождем, после волочения по песку.

«Испытания продемонстрировали, что изменение конструкции повысило надежность работы автоматики и вдвое увеличило срок службы оружия, — сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов. — Ресурс оружия, изготовленного по новой технологии, значительно превысил показатели штатных образцов».

Отмечается, что предложенные решения просты в конструктивном исполнении и не потребуют существенных дополнительных затрат при модификации оружия.

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