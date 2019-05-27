Понедельник, 27 Мая 2019 года
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Названа дата старта продаж электромобилей Nissan Leaf в Японии

Техника

Это четвёртая модель, выпущенная под брендом Autech

Названа дата старта продаж электромобилей Nissan Leaf в Японии
Иллюстрация: Reports.nissan-global
Nissan Leaf

Токио, 27 мая 2019, 13:47 — REGNUM  Японская компания Autech (подразделение компании Nissan) объявила, что электрическая модификация Nissan Leaf поступит в продажу 21 июня 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Nissan Leaf Autech — это четвёртая модель, выпущенная под брендом Autech, после Nissan Serena, Note и X-Trail.

У электромобиля будут новые 17-дюймовые легкосплавные диски. Изменения коснуться отделки радиатора, переднего бампера и боковых зеркал.

Стоимость Nissan Leaf Autech в Японии составит 3,93−4,43 млн иен (2,31−2,61 млн рублей).

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