На Урале открылся первый дилерский центр Cadillac и Chevrolet

Челябинск, , 13:04 — REGNUM Американская компания General Motors открыла в Челябинске первый дилерский центр по продаже и обслуживанию машин марок Cadillac и Chevrolet. Об этом сообщает пресс-служба GM Россия.

Автоцентр «Планета Авто» стал первым дилером по продажам авто американского бренда GM на территории Урало-Сибирского региона. Кроме того, этот центр самый большой в России из построенных корпорацией General Motors.

Общая площадь дилерского центра составляет 650 кв. м. В шоу-руме будет размещена вся модельная линейка General Motors, представленная в РФ во всех комплектациях: Cadillac CT6, Cadillac Escalade, Cadillac XT5, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Corvette, Chevrolet Traverse, Chevrolet Camaro.

«Новый шоу-рум открыт совместно с нашим стратегическим партнером «Планета Авто» в ответ на рост потенциала для продаж автомобилей наших брендов в Уральском регионе», — сообщил гендиректор GM Россия Эктор Вилларреал.

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