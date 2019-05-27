Названо самое распространённое авто в Подмосковье

Красногорск, , 12:40 — REGNUM Самым распространённым автомобилем в Подмосковье на начало 2019 года стала модель южнокорейской автокомпании KIA Rio. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба китайского автопроизводителя.

Всего в начале 2019 года в Подмосковье было зарегистрировано 72,9 тыс. единиц KIA Rio. На второй строчке по популярности российская LADA-2107 (71 тыс. ед.). Тройку лидеров замыкает корейский автомобиль Hyundai Solaris. В Подмосковье этой модели 68,9 тыс. штук.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Ford Focus (68 тыс. ед.) и ВАЗ 2106 (51,9 тыс. ед.).

Напомним, самым распространенным автомобилем в парке Москвы на начало 2019 года стал Hyundai Solaris. В столице его владельцами являются более 3,7 млн автолюбителей.

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