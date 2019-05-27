Nissan анонсировал премьеру нового седана Skyline

Токио, , 12:10 — REGNUM Японская компания Nissan анонсировала премьеру нового седана Nissan Skyline, оснащенного автопилотом ProPilot 2.0. Об этом сообщает издание FlotAuto.

Автомобиль будет представлен осенью 2019 года. Благодаря системе ProPilot 2.0 водителю нового авто не обязательно будет все время держать руки на руле. С помощью камер, радаров и навигационной системы автомобиль может ездить в пределах одной полосы и только по автомагистралям.

Водителю нового Nissan Skyline нужно будет только следить за дорогой. Если водитель отвлекается, то система издает предупреждающий сигнал. Для того, чтобы перестроиться из одной полосы в другую, владельцу авто нужно будет взять руль в руки и нажать специальную кнопку.

Прежде чем куда-то выехать, водитель должен сначала установить пункт назначения в навигационной системе и выбрать нужный маршрут путешествия. Автопилот ProPilot 2.0 автоматически включится, как только автомобиль выедет на шоссе.

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