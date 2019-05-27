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Компания Geely открыла научный центр в Германии

Техника

В нём будут разрабатываться электрокары премиум-класса

Берлин, 27 мая 2019, 11:49 — REGNUM  Китайская компания Geely открыла новую научно-исследовательскую лабораторию в Германии по разработке новых электрокаров. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба китайского автопроизводителя.

В лаборатории специалисты будут проектировать силовые установки и разрабатывать технологии мобильности следующего поколения. В стенах центра The Geely Auto Technical Deutschland (GATD) будут работать около 300 инженеров. Основное направление лаборатории — создание экологичных и полностью электрифицированных машин премиум-класса.

По словам представителей автокомпании, технологии, созданные в GATD, ускорят развитие в сфере электрификации, автономности и коммуникационных возможностей авто.

Сообщается, что руководителем нового научно-исследовательского проекта станет вице-президент и директор по технологиям Geely Auto Group Фэн Цин Фэн.

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