Треть продаж новых электрокаров в России приходится на Москву

Москва, , 10:55 — REGNUM В апреле 2019 года в Москве было продано 30% от всего российского рынка электрических авто. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За месяц в столице было реализовано девять новых электрокаров.

Далее в региональной разбивке рынка следуют: Московская область, Хабаровский край и Приморский край. В этих регионах обладателями электрокаров стали по два автолюбителя. Ещё в 11 субъектах федерации РФ было куплено по одному электрокару.

Всего в России за апрель 2019 года было продано 26 электрических авто.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года в России ожидается запуск производства электромобилей Zetta. Его будут изготавливать на автозаводе в Тольятти.

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