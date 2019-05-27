С космодрома Плесецк стартовал «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»

Москва, , 10:12 — REGNUM С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М». Как уточнил представитель Минобороны РФ, пуск носителя был осуществлён боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил 27 мая, в 09:23 мск.

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Отмечается, что все предстартовые операции и сам старт носителя прошли в штатном режиме. Ракета уже взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, к 2033 году спутниковая группировка навигационной системы ГЛОНАСС будет полностью обновлена. Она будет состоять из новых аппаратов «Глонасс-К2». Планируется, что за этот период на околоземную орбиту будет выведено почти 50 космических аппаратов системы ГЛОНАСС. С 2024 года запуски будут осуществляться не только с ракетой-носителем «Союз-2», но и с ракетой «Ангара-А5».

Добавим, что в настоящее время, согласно данным центра управления системой ГЛОНАСС, в орбитальную группировку входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению.