Lada Granta подорожала более чем на 123 тыс. рублей за четыре года — СМИ

Тольятти, Самарская область, , 10:01 — REGNUM Самое бюджетное авто на российском рынке Lada Granta с 2015 года подорожало на 123,3 тыс. рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В 2019 году стоимость седана Lada Granta составляет 434,9 тыс. руб. за базовую комплектацию Standard. За максимальную комплектацию придётся заплатить 624,8 тыс. рублей.

Напомним, в апреле 2019 года тольяттинский завод реализовал 12 652 единицы Lada Granta. Таким образом, продажи АвтоВАЗа увеличились почти на 70% по сравнению с апрелем прошлого года. При этом за первые четыре месяца 2019 года было реализовано более 41 тыс. авто данной модели, что на 47% больше, чем в 2018 году.

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