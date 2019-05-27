Sony рассказала о новой версии виртуального шлема PlayStation VR

Токио, , 09:48 — REGNUM В сети появилась информация о новом VR-устройстве Sony, известной под кодовым названием PS VR 2. Об этом 26 мая сообщил портал MP1st.

Стало известно, что VR-гарнитура не поступит в продажу вместе с консолью нового поколения, старший вице-президент Sony по исследованиям и разработкам Доминик Маллинсон сообщил журналистам, что компания не планирует совмещать их релизы.

При этом он подчеркнул, что новая PS будет поддерживать первую версию шлема PS VR. Стало также известно, что вместе с PS VR 2 компания планирует выпустить перчатки, штаны, рубашки и головные уборы с вибрацией.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало видео, в котором Sony показала разницу производительности между PS4 и консолью нового поколения. В компании отметили, что устройство не поступит в продажу ранее апреля 2020 года.

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