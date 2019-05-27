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Объём вторичного рынка KIA в России вырос почти на треть

Техника

В апреле 2019 года

Москва, 27 мая 2019, 09:39 — REGNUM  Продажи машин южнокорейской автокомпании KIA с пробегом в апреле 2019 года выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В апреле 2019 года было продано 680 авто южнокорейского производителя в рамках программы продаж сертифицированных подержанных машин «KIA Уверен». Всего за первые четыре месяца 2019 года по этой программе было продано 2373 автомобиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рейтинге самых распространённых автомобилей в Санкт-Петербурге на начало 2019 года южнокорейская модель KIA Rio заняла четвёртое место.

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