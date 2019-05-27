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Составлен рейтинг самых распространённых авто в Санкт-Петербурге

Техника

На начало 2019 года

Санкт-Петербург, 27 мая 2019, 08:19 — REGNUM  Рейтинг самых распространённых машин в Санкт-Петербурге на начало 2019 года составило аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, на начало 2019 года в городе числится 1,7 млн авто. Первую строчку самых популярных машин в городском автопарке занимает Ford Focus. Этой моделью владеют 50,8 тыс. жителей Северной столицы.

На втором месте — Hyundai Solaris. В автопарке Санкт-Петербурга их количество составляет 39,2 тыс. единиц.

Третье место у немецкой модели Volkswagen Polo (35,4 тыс. ед.).

Пятёрку лидеров замыкают южнокорейская модель KIA Rio (34,7 тыс. ед.) и чешская модель Skoda Octavia (33,5 тыс. ед.).

Также в десятку распространённых в Санкт-Петербурге авто вошли: Renault Logan, ВАЗ 2107, ВАЗ 2106, Volkswagen Passat и Opel Astra.

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