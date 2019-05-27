Названы характеристики авто, особенно важные для путешествий

Москва, , 07:58 — REGNUM В ходе обработки более 5,5 тысячи клиентских заказов специалисты компании «Авилон» установили наиболее важные характеристики автомобилей, необходимые для путешествий. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Около трети участников покупательского опроса считают, что в автомобиле для путешествий должны быть качественная пневмоподвеска и изменяемый клиренс.

Порядка 20% покупателей считают важным комфортное вождение, а также предсказуемое поведение машины при изменении погодных условий. Немаловажным моментом автотуристы считают наличие у машины привода 4×4 и экономичного и надёжного мотора. Трансмиссия в машинах для путешествий, по их мнению, должна быть с плавным и быстрым переключением передач.

Каждый пятый автопутешественник указал среди необходимых качеств авто для путешествий — комфортный салон. Внутри машины должны быть удобные кресла. Кроме того, в авто должен быть вместительный багажник.

Около 15% назвали в качестве важного оборудования для дальних путешествий системы удержания на полосе, экстренного торможения, а также мониторинга «слепых» зон.

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