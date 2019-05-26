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Компания Lenovo выпустит первый ноутбук со встроенным 5G-модемом

Техника

Также новинка от Lenovo станет первым ноутбуком на базе процессора Snapdragon 8cx

Тайбэй, 26 мая 2019, 16:38 — REGNUM  Китайская компания Lenovo представит первый ноутбук со встроенным 5G-модемом на выставке Computex 2019 в конце мая. Об этом сообщает ITHome.

По данным тайваньского издания, новый ноутбук Lenovo будет представлен на выставке Computex 2019, которая пройдёт в Тайбэе с 28 мая по 1 июня.

Отмечается, что первый ноутбук со встроенным 5G-модемом будет работать на базе процессора от американской компании Qualcomm Snapdragon 8cx.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года компания Lenovo поставила около 13,4 млн компьютеров, уступив по этому показателю только американской компании HP.

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