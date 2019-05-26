Воскресенье, 26 Мая 2019 года
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Хакеры использовали программы АНБ для атаки на Балтимор — СМИ

Техника

При атаке на Балтимор использовался эксплойт EternalBlue

Нью-Йорк, США, 26 мая 2019, 15:06 — REGNUM  При кибератаке на компьютерные системы и коммунальные службы города Балтимор использовалась программа EternalBlue, разработанная при участии Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

Атаки на компьютерные системы городских служб Балтимора начались 7 мая и продолжались почти три недели. Злоумышленники блокировали доступ к системе и требовали выкуп за восстановление корректной работы.

По данным издания, при этой атаке использовался эксплойт (программа, эксплуатирующая компьютерную уязвимость) EternalBlue, разработанный при участии АНБ. Отмечается, что АНБ применяло этот эксплойт в разведывательных и контртеррористических целях в течение нескольких лет, однако в 2017 году доступ к EternalBlue получили несколько хакерских группировок.

Атака на Балтимор стала не первым случаем применения хакерами EternalBlue. Этот эксплойт использовался при глобальных атаках вирусов WannaCry и Petya.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае министерство внутренней безопасности США выпустило отчёт о новом вирусе ELECTRICFISH. Американское ведомство обвинило в создании вируса хакерскую группировку Hidden Cobra, связанную с правительством КНДР.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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