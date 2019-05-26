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Смартфоны Huawei могут исчезнуть с рынков Европы в следующем году — эксперт

Техника

Сейчас Huawei занимает около 30% европейского рынка смартфонов

Вашингтон, 26 мая 2019, 14:13 — REGNUM  Эксперт исследовательской организации Strategy Analytics Линда Суи заявила, что китайская компания Huawei может полностью лишиться рынка смартфонов Западной Европы, если утратит доступ к сервисам Google. Об этом сообщает Reuters.

В настоящее время компания Huawei занимает около 30% европейского рынка смартфонов. Особенно важным этот рынок является для смартфонов Huawei высшей ценовой категории.

Эксперты считают, что разрыв с компанией Google, вызванный решением администрации президента США Дональда Трампа, может привести к тому, что Huawei полностью потеряет этот рынок.

«Huawei может исчезнуть с рынка смартфонов в Западной Европе в следующем году, если утратит доступ к Google», — прогнозирует Суи.

Отмечается, что эксперты сходятся в оценках ожидаемых потерь Huawei. В Strategy Analytics считают, что поставки смартфонов китайской компании в 2019 году могут упасть на 25% в годовом исчислении. Сотрудники Fubon Research, прогнозировавшие, что Huawei поставит в 2019 году 258 млн смартфонов, снизили эту оценку до 200 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Google объявили о приостановке сотрудничества с Huawei после того, как министерство торговли США внесло эту китайскую компанию в «чёрный список». Huawei сможет дальше использовать операционную систему Android, но лишится доступу к сервисам Google для мобильных устройств, включая магазина приложений Play Market и почтовый сервис Gmail.

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