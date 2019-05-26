Приостановлено членство Huawei в Wi-Fi Alliance

Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Объединение Wi-Fi Alliance, разрабатывающее стандарты Wi-Fi-сетей, временно ограничило участие китайской компании Huawei в деятельности альянса. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

В группу Wi-Fi Alliance входят все основные производители электронной техники и беспроводных устройств с поддержкой беспроводной связи на основе стандарта IEEE 802.11 (Wi-Fi). В настоящее время в объединение входит более 500 компаний. Совместная разработка стандартов беспроводной связи обеспечивает совместимость устройств различных производителей.

В Wi-Fi Alliance сообщили, что объединение приняло решение ограничить участие китайской компании Huawei в деятельности организации, не отменяя её членство. Отмечается, что это решение было принято в связи с недавним решением министерства торговли США о внесении Huawei в «чёрный список».

Согласно этому решению, китайская компания продолжит производить устройства с поддержкой Wi-Fi, однако не сможет влиять на дальнейшее развитие этой технологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине мая министерство торговли США запретило американским компаниям поставлять программные или аппаратные продукты китайской компании Huawei.

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