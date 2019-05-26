Amazon разрабатывает устройство для распознавания эмоций

Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Американская компания Amazon работает над голосовым устройством, которое сможет распознавать эмоции пользователя. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние документы компании.

По данным издания, над этим устройством работают специалисты, которые также занимались разработкой «умной колонки» Amazon Echo и голосового помощника Alexa. Новый проект, который во внутренних документах называется Dylan, предполагает разработку носимого устройства, которое будет оснащено несколькими микрофонами. Устройство сможет распознавать эмоции пользователя по голосу и давать рекомендации через приложение в смартфоне. В настоящее время проект находится в стадии бета-тестирования.

Отмечается, что в 2017 и 2018 годах компания Amazon зарегистрировала несколько патентов, связанных с программным обеспечением для голосовых устройств. Возможно, что эти патенты были зарегистрированы в рамках работы над проектом Dylan.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле команда поисковой системы Bing провела социологическое исследование среди пользователей голосовых помощников. Исследование показало, что помощник Alexa от Amazon является третьим по популярности, уступая Siri от Apple и Goole Assitant.

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