Страны ОЭСР утвердили принципы использования искусственного интеллекта

Париж, , 16:17 — REGNUM Все 36 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), поддержали единые принципы использования технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа рассказал, что одобренные принципы требуют, чтобы системы, использующие технологии искусственного интеллекта, были справедливыми и прозрачными. В частности, компании, использующие эти технологии, должны будут раскрывать достаточно информации о работе систем.

«Хотя технологии искусственного интеллекта и вызывают оптимизм, также они связаны с некоторыми этическими проблемами… Есть вопросы относительно надёжности систем искусственного интеллекта, включая опасность усиления существующих предубеждений, связанных с полом или расой, или ущемлением прав человека и неприкосновенности частной жизни», — объяснил Гурриа.

Одобренные принципы не имеют обязательной силы и носят рекомендательный характер. Ожидается, что в конце года эти принципы также будут рассмотрены на саммите стран «Большой двадцатки» (G20) в Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте генеральный директор китайской технологической компании Baidu Робин Ли призвал правительство КНР проработать этические аспекты использования технологий искусственного интеллекта.