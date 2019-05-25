В TSMC решили продолжить поставки чипов Huawei

Тайбэй, , 15:48 — REGNUM Тайваньская компания TSMC продолжит поставлять чипы китайской компании Huawei после вступления в силу американских санкций в отношении этой компании. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Компания TSMC является крупнейшим производителем полупроводниковых микросхем. Китайская компания Huawei является одним из главных заказчиков TSMC, уступая только американской компании Apple.

В середине мая администрация США приняла ряд ограничительных мер в отношении Huawei. Согласно принятым запретам, китайской компании не может поставляться продукция, произведённая с использованием американских технологий долей выше 25%.

После введения американских санкций в отношении Huawei TSMC временно приостановила поставки чипов этой компании. Дело в том, что TSMC использует для производства чипов технологии, принадлежащие американским компаниям, поэтому также могла попасть под действие санкций администрации США.

На технологическом симпозиуме 23 мая представители TSMC заявили, что компания провела ряд юридических консультаций и решила, что поставки чипов компании Huawei будут продолжены, так как они не попадают под новые правила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая стало известно, что британский производитель архитектуры микропроцессров ARM принял решение о прекращении сотрудничества с китайской компанией Huawei в связи с санкциями США.