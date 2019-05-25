В Amazon не поддержали запрет на продажу систем распознавания лиц полиции

Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Акционеры американской компании Amazon большинством голосов отклонили предложение о запрете программного обеспечения для распознавания лиц Rekognition правоохранительным органам США. Об этом сообщает Reuters.

В январе группа акционеров Amazon выступила с предложением ограничить распространение программного обеспечения Rekognition. Они заявили, что точность, с которой работает это программное обеспечение, не является достаточной для применения в сфере общественной безопасности.

Это предложение было вынесено на рассмотрение на ежегодном собрании акционеров компании. Запрет продажи этой технологии правоохранительным органам поддержали только 2,4% акционеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае совет города Сан-Франциско впервые в США запретил правоохранительными органам использовать системы распознавания лиц .

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