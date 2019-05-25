Суббота, 25 Мая 2019 года
15:15:51 МСК

В Amazon не поддержали запрет на продажу систем распознавания лиц полиции

Техника

Запрет был поддержан только 2,4% голосов

Вашингтон, 25 мая 2019, 15:15 — REGNUM  Акционеры американской компании Amazon большинством голосов отклонили предложение о запрете программного обеспечения для распознавания лиц Rekognition правоохранительным органам США. Об этом сообщает Reuters.

В январе группа акционеров Amazon выступила с предложением ограничить распространение программного обеспечения Rekognition. Они заявили, что точность, с которой работает это программное обеспечение, не является достаточной для применения в сфере общественной безопасности.

Это предложение было вынесено на рассмотрение на ежегодном собрании акционеров компании. Запрет продажи этой технологии правоохранительным органам поддержали только 2,4% акционеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае совет города Сан-Франциско впервые в США запретил правоохранительными органам использовать системы распознавания лиц .

Читайте ранее в этом сюжете: Полиции Сан-Франциско запретили использовать систему распознавания лиц

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить