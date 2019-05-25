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Компания Best Buy отменила предварительные заказы на смартфоны Galaxy Fold

Техника

В Samsung не назвали новую дату запуска продаж

Вашингтон, 25 мая 2019, 12:44 — REGNUM  Крупнейший ретейлер потребительской электроники в США и Канаде Best Buy отменил предварительные заказы на первый гибкий смартфон южнокорейской компании Samsung. Об этом сообщается в службе поддержки Best Buy.

Причиной отмены всех предварительных заказов стали технические проблемы, обнаруженные после презентации смартфона Galaxy Fold. В службе поддержки ретейлера отметили, что представители южнокорейской компании не смогли назвать новую дату запуска продаж гибких смартфонов.

Напомним, продажи гибких смартфонов от Samsung должны были начаться 26 апреля, однако у устройств, выданных журналистам для тестирования, обнаружились технические неисправности. Это заставило Samsung отменить запуск продаж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая южнокорейское агентство Yonhap рассказало, что в Samsung внесут ряд изменений в конструкцию смартфонов Galaxy Fold. В частности, в исправленных устройствах края защитной плёнки будут убраны под крышку экрана, а также уменьшен зазор в шарнире, сквозь который внутрь устройства попадала пыль.

Читайте ранее в этом сюжете: Samsung решила проблемы с Galaxy Fold и готовится к запуску продаж — СМИ

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