Суббота, 25 Мая 2019 года
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Xiaomi уволила главу африканского регионального подразделения компании

Техника

Африканское региональное подразделение Xiaomi было создано в январе 2019 года

Пекин, 25 мая 2019, 12:29 — REGNUM  Глава африканского регионального подразделения китайской компании Xiaomi Ван Линмин был уволен в связи с нарушением закона общественной безопасности Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо Xiaomi.

Согласно внутреннему письму Xiaomi, увольнение Линмина связано с тем, что он был задержан на 5 дней органами общественной безопасности Китая. Издание отмечает, что в Xiaomi подтвердили подлинность письма, но отказались от дальнейших комментариев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года компания Xiaomi изменила структуру региональных подразделений. Отдельные подразделения в Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Индонезии были объединены, а для продвижения на рынках стран Африки было создано специальное подразделение.

Читайте ранее в этом сюжете: Xiaomi открыла региональное подразделение в Африке

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