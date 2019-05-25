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«Спектр-УФ» подготовят к отправке на космодром летом 2025 года

Техника

«Спектр-УФ» является третьим аппаратом серии «Спектр»

Москва, 25 мая 2019, 11:47 — REGNUM  Транспортировка космической обсерватории «Спектр-УФ» на космодром запланирована на период с конца июля по начало сентября 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Космическая обсерватория «Спектр-УФ», предназначенная для наблюдений в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра, производится специалистами НПО им. Лавочкина.

По данным издания, на предприятии уже провели вибродинамические и термовакуумные испытания отработочных изделий телескопа для «Спектр-УФ». Ожидается, что сборка комплекса научной аппаратуры на космическом аппарате будет завершена в 2022 году. Финальная подготовка и транспортировка аппарата на космодром запланированы на вторую половину лета 2025 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2019 года на космодром Байконур был доставлен космический аппарат с орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ». Запуск с использованием ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «ДМ-03» запланирован на 21 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Разгонный блок для запуска обсерватории «Спектр-РГ» допущен к заправке

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Космические полеты, аппараты и исследования
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