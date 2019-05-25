Атомный ледокол «Урал» подготовили к торжественному спуску на воду

Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM Торжественный спуск на воду атомного ледокола «Урал» пройдёт 25 мая на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба судостроительного предприятия.

Третий атомный ледокол проекта 22 220 «Урал» был заложен на Балтийском заводе 25 июля 2016 года, 25 мая он будет торжественно спущен на воду. В отличие от первого ледокола проекта 22 220 «Арктика», «Урал» сойдёт со стапеля с уже загруженными реакторными установками.

Заказчиком «Урала», как и двух предыдущих ледоколов этой серии, является госкорпорация «Росатом». Планируется, что третий атомный ледокол будет сдан в 2022 году.

Ледоколы проекта 22 220 обладают следующими характеристиками: длина — 173,3 м, ширина — 34 м, высота — 52 м. Водоизмещение составляет 33,54 тыс. тонн. Эти ледоколы будут обеспечивать проводку судов в арктических условия, пробивая лёд толщиной до 3 м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая замглавы госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша рассказал, что на Балтийском заводе специалисты приступили к загрузке ядерного топлива в реактор первого ледокола серии 22 220 «Акртика».