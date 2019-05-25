Суббота, 25 Мая 2019 года
08:58:55 МСК

Новые смартфоны Huawei могут остаться без поддержки карт памяти microSD

Техника

В октябре 2018 года Huawei представила собственный стандарт карт памяти NanoSD

Новые смартфоны Huawei могут остаться без поддержки карт памяти microSD
Kārlis Dambrāns
Смартфон Huawei

Пекин, 25 мая 2019, 08:55 — REGNUM  Организация SD Association, устанавливающая стандарт карт памяти для бытовой электроники, исключила китайскую компанию Huawei из числа членов ассоциации. Об этом сообщает Android Authority.

SD Association устанавливает стандарты для карт памяти SD и microSD. Производить и продавать устройства, использующие SD-карты этих стандартов, могут только члены ассоциации. СМИ обратили внимание, что компания Huawei была исключена из списка организаций-членов SD Association.

Представители SD Association подтвердили исключение Huawei и объяснили, что оно вызвано недавним решением министерства торговли США о включении Huawei в «чёрный список» Entity List.

Отметим, в октябре 2018 года Huawei представила новый тип карт памяти Nano Memory (NM Card или NanoSD), которые заменяют традиционные карты microSD. Эти карты уже поддерживаются в смартфонах Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая стало известно, что американская компания Google приостановила сотрудничество с китайской компанией Huawei из-за соответствующего решения администрации США. Теперь на новых смартфонах Huawei сможет использоваться только публичная версия операционной системы Android, не дающая доступ к патентованным сервисам и приложениям Google.

Читайте ранее в этом сюжете: Google оставляет Huawei без Android

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить