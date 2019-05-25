Орбиту МКС скорректировали перед полетом «Союз МС-11»

Москва, , 07:32 — REGNUM Экипаж Международной космической станции (МКС) скорректировал орбиту космического комплекса, сформировав баллистические условия для расстыковки корабля «Союз МС-11». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Коррекция орбиты была проведена с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-10», состыкованного со станцией. После коррекции орбиты минимальная высота станции над поверхностью Земли составляет 409,8 км, максимальная — 428,6 км.

Этот манёвр был совершён в рамках подготовки к расстыковке станции и корабля «Союз МС-11», на котором на Землю вернутся члены экспедиции МКС-57/58.

Напомним, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак прибыли на МКС на борту корабля «Союз МС-11» 3 декабря 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Роскосмосе заявили, что посадка космического корабля «Союз МС-11» на Землю запланирована на 25 июня.

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