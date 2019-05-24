«Калашников» объявил о готовности к серийному выпуску пулемёта РПК-16

Москва, , 19:54 — REGNUM Концерн «Калашников» готов к серийному выпуску пулемёта РПК-16, испытания которого завершаются в армии и Росгвардии, сообщает 24 мая РИА Новости со ссылкой на генерального директора концерна Владимира Дмитриева.

По его словам, руководство Федеральной службы войск национальной гвардии уже проявило заинтересованность в новом лёгком пулемёте, тестирование которого в Росгвардии близится к завершению.

«Опытно-войсковая эксплуатация РПК-16 практически завершена, ее результаты станут известны в самое ближайшее время. ГК «Калашников» полностью готова к серийному производству этого перспективного пулемета», — цитирует агентство слова Владимира Дмитриева.

Как сообщало ИА REGNUM, лёгкий пулемёт РПК-16 разработан на базе советского пулемёта РПК и отличается от него большей ёмкостью магазина (95 патронов), сменными стволами разной длины, прикладом регулируемой длины и возможностью крепления на оружие различного оборудования.

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