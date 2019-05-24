В США начали строить первую атомную подлодку нового поколения

Вашингтон, , 18:50 — REGNUM На верфях в США заложена первая стратегическая атомная подводная лодка нового поколения проекта «Колумбия», сообщает 24 мая портал Naval Today.

Субмарина должна быть передана военным в 2027 году, а с 2031 должна нести боевое дежурство.

Подлодки типа «Колумбия» должны заменить в ВМС США стратегические атомные подводные ракетоносцы типа «Огайо», несущие по 24 баллистические ракеты Trident.

На сегодняшний день в ВМС США насчитывается 18 субмарин такого типа. Их должны заменить 12 подлодок типа «Колумбия».

Тактико-технические данные новых подлодок засекречены, однако известно, что каждая лодка такого типа будет нести 16 баллистических ракет Trident II D5. Разработчики утверждают, что субмарины нового типа можно будет эксплуатировать 42 года без перезарядки атомного реактора.

По информации ряда СМИ, субмарины типа «Колумбия» будут менее шумными, чем их предшественники за счёт применения полностью электрических двигателей и водомётов, установленных вместо привычных винтов.

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