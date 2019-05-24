Mercedes-Benz AMG вывел на испытания новый GLB 45

Брюссель, , 15:33 — REGNUM В сети появились изображения нового Mercedes-AMG GLB 45. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Новый внедорожник Mercedes-AMG GLB 45 проходит дорожные испытания в Южной Европе. Ранее стало известно, что эта модель будет официально представлена летом 2019 года.

Колеса нового внедорожника обтянуты шинами Michelin Pilot Sport 3. Задние фонари у авто узкие. Выхлопная система с четырьмя выхлопными трубами, что отличает модель от менее мощного GLB 35, который имеет двойной выхлоп.

На этот раз на фотографиях нельзя рассмотреть интерьер внедорожника, но предыдущие изображения показали, что салон будет таким же, как у моделей A-, B‑ и CLA-Class.

Как сообщил генеральный директор AMG Тобиас Мёрс, мощность Mercedes-AMG GLB 45 составит 414 л. с.

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