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Появились изображения новой версии купе Alpine A110

Техника

На дорожных испытаниях

Появились изображения новой версии купе Alpine A110
Иллюстрация: Carscoops
Alpine A110

Нюрнберг, Германия, 24 мая 2019, 15:17 — REGNUM  Фотошпионы засняли на дорожных испытаниях новую версию купе Alpine A110. Снимок опубликовало издание Carscoops.

Авто было замечено на дорогах общего пользования вокруг Нюрбургринга. Похоже, что французская автокомпания вывела на тесты дорожный вариант трекового спорткара A110 GT4. Его первый официальный показ состоялся в марте 2018 года на Женевской автомобильной выставке.

Ожидается, что под капотом нового спорткара будет улучшенный мотор на 1,8 литров от Renault Megane RS Trophy нового поколения. Этот мотор имеет максимальную мощность — 300 л. с. Он агрегатируется с шестипозиционной механической коробкой передач или «роботом» с двумя сцеплениями аналогичного диапазона.

Кроме того, Alpine A110 оснастят модернизированной подвеской с трековыми настройками и уменьшенным клиренсом, регулируемыми амортизаторами и тормозными механизмами Brembo.

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