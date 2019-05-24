В Москве в апреле 2019 года продано 87 новых люксовых авто — СМИ

Москва, , 14:57 — REGNUM В апреле 2019 года в Москве было реализовано 87 новых автомобилей сегмента Luxury. Об этом 24 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Это 50,1% от всего рынка люксовых авто в России. Таким образом, больше половины новых машин класса «люкс» в апреле 2019 года было продано в столице.

Второе место заняло Подмосковье. Там машины класса «люкс» приобрело 22 автолюбителя, что составляет около 10% от всего рынка этого сегмента. Третью строчку занял Санкт-Петербург, где продали 20 автомобилей.

Следом идут Краснодарский край (8 ед.), Свердловская область (4 ед.), Ростовская область (4 ед.), Камчатский край (3 ед.), Новосибирская область (3 ед.), Приморский край (2 ед.), Татария (2 ед.), Нижегородская область (2 ед.) и Липецкая область (2 ед.). Кроме того, по одному автомобилю класса «люкс» зарегистрировано еще в 13 субъектах РФ.

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