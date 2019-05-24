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Реализация люксовых автомобилей в РФ в апреле выросла на 12%

Техника

В апреле 2019 года

Реализация люксовых автомобилей в РФ в апреле выросла на 12%
Иллюстрация: Mercedes-benz.ru
Mercedes-Benz Maybach S-Class

Москва, 24 мая 2019, 14:35 — REGNUM  Реализация новых люксовых автомобилей в России в апреле 2019 года выросла на 12% по сравнению с апрелем 2018 года. Об этом 24 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за месяц в РФ было продано 172 единицы люксовых машин. Таким образом, падение продаж, которое наблюдалось в этом рыночном сегменте в течении трёх месяцев подряд, прекратилось.

Первое место по продажам среди машин класса «люкс» заняло авто Mercedes-Benz Maybach S-Class. В апреле на эту машину пришлось около 30% от всего объёма рынка люксовых машин в России. Всего за месяц эту модель купили 53 автолюбителя.

Второе место у модели Bentley. Объём её реализации — 51 автомобиль.

Третье место поделили между собой Lamborgini и Rolls-Royce. Их было в России реализовано одинаковое количество — по 20 единиц.

Также среди самых покупаемых авто в России: Maserati (18 ед.), Ferrari (6 ед.) и Aston Martin (4).

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