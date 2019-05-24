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Спецвыпуск Renault Arkana был продан в России за три часа

Техника

Дилеры уже начали принимать заказы на следующую партию

Спецвыпуск Renault Arkana был продан в России за три часа
Иллюстрация: Rtds.ru
Renault Arkana

Москва, 24 мая 2019, 14:26 — REGNUM  Первые 100 автомобилей Renault Arkana в стартовой версии Edition One уже проданы в России. Об этом сообщается на сайте официального российского дистрибьютора марки.

Транспортные среддства были проданы за три часа с начала старта продаж. Сообщается, что для спецверсии Renault Arkana доступны онлайн-оплата и онлайн-одобрение кредита.

Российские дилеры Renault уже начали прием заявок на следующую партию Arkana.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России 24 мая 2019 года стартовали продажи автомобилей Renault Arkana Edition One. Модели оборудованы турбодвигателем TCe 150, мощность которого составляет 150 л. с.

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