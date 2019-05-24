Audi представит новый кроссовер Q3 Sportback в июле 2019 года

Берлин, , 13:30 — REGNUM Новый кроссовер Audi Q3 Sportback официально будет представлен в июле 2019 года. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Сроки премьеры нового кроссовера Audi были обнародованы в ходе 130-го ежегодного общего собрания компании. Кроме приблизительных сроков премьеры пока ничего не известно. В июле не проходят автомобильные выставки, поэтому можно предположить, что немецкая компания, также как это недавно сделала Skoda, представит автомобиль на спецмероприятии.

Сообщается, что Audi Q3 Sportback будет мало чем отличаться от обычного Q3. Поменяется только задняя часть кузова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая 2019 года в рамках чемпионата мира по хоккею IIHF в Братиславе чешская компания Skoda представила новый кросс-универсал Skoda Scout.

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