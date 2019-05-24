Компания Opel представила новое поколение Corsa

Берлин, , 13:04 — REGNUM Компания Opel раскрыла информацию о модели Corsa шестого поколения. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Обновленная Opel Corsa построена на платформе CMP французского концерна PSA, на которой выпускаются Peugeot 208.

Сообщается, что через несколько недель дилеры начнут принимать заказы на электрифицированную версию Corsa-e.

Немецкий производитель специально выбрал модель Corsa, чтобы сделать на ее базе электрифицированное авто, поскольку это самая популярная модель компании. Запас хода у Opel Corsa-e составляет 330 км. Мощность авто — 100 кВт (136 л.с.).

Напомним, мировая премьера первой Opel Corsa состоялась в 1982 году. С тех пор было произведено более 13,6 миллионов единиц этой модели.

Читайте также: Появились изображения Opel Corsa следующего поколения